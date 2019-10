Ir cun töff è per blers l'ultimativ sentiment da libertad. E da far quai sin ils gronds cirquits da töffs è in grond siemi da Silvano Netzer – ch'è finalmain s'accumplì.

Stefan e Silvano Netzer èn bab e figl. Ils dus umens da Casti partan ina gronda passiun: ils töffs. Ina passiun ch'il figl ha cleramain ertà da ses bab. Gia fitg baud è Silvano Netzer stà fascinà da tut ils vehichels motorisads. Perquai ha el - cun circa set onns - survegnì in «Pocket Bike» da ses bab. In mini-töff per uffants - in culp da partenza. Durant ils onns èn ils töffs lura adina vegnids pli gronds e pli sperts. Uss va el cun ina 800 per las stortas - e quai betg pli be sin las vias normalas.

La pista da las pistas

Uss cun 18 onns po Silvano finalmain er ir cun ses bab sin ils gronds cirquits da cursa. Ed oravant tut sin la pista da las pistas: l'Autodromo a Mugello - in dals Meccas per töffists. Questa stad èsi finalmain stà uschè lunsch e Silvano ha pudì ir sin quella pista che vegn uschiglio dominada da ses idols. Ina premiera ch'ha sveglià emoziuns tar l'entira famiglia.

Maletg 1 / 10 Legenda: La fascinaziun per la sveltezza exista gia ditg tar Silvano Netzer. MAD Maletg 2 / 10 Legenda: Gia baud la fascinaziun per ils gronds töffs. MAD Maletg 3 / 10 Legenda: Silvano Netzer sco uffant sin ses Pocket Bike. MAD Maletg 4 / 10 Legenda: Gia sco uffant: Lecziuns dad ir cun töff tar il bab, ch'è scolast d'ir cun auto/töff. MAD Maletg 5 / 10 Legenda: Silvano Netzer sin ses töffli. MAD Maletg 6 / 10 Legenda: Silvano Netzer cun sia supermoto. MAD Maletg 7 / 10 Legenda: Silvano Netzer sin la pista da motocross. MAD Maletg 8 / 10 Legenda: Silvano e Stefan Netzer sin viadi cun il töff. MAD Maletg 9 / 10 Legenda: Silvano e Stefan Netzer sin viadi cun il töff. MAD Maletg 10 / 10 Legenda: Silvano e Stefan Netzer sin il cirquit. MAD

