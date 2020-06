Victoria d'etappa per las pendicularas Savognin cunter l'hotel Cube. Perquai ch'ellas dubiteschan la bonitad da l'Hotel Cube pretendan ellas ina garanzia avant ch'ellas dattan a l'hotel bigliets da las pendicularas per vender. Il Tribunal federal dat raschun a las pendicularas. Tenor ils derschaders da Losanna hajan las pendicularas cumprovà precisamain daco ch'ellas teman ch'il hotel na possia betg pajar ils bigliets.

La Dretgira chantunala dal Grischun sto uss calcular tge summa che l'hotel Cube sto pajar. Il december aveva la dretgira grischuna decidì 20'000 francs per stagiun. Cunter questa decisiun han las pendicularas fatg recurs. La dretgira n'aveva betg resguardà l'argumentaziun che la situaziun finanziala da l'hotel saja precara. Tenor ils derschaders a Losanna haja quai blessà il dretg da vegnir udì da la dretgira da las pendicularas. La dretgira regiunala Plessur aveva decidì ch'i saja da pajar 400'000 francs. Quella decisiun aveva la Dretgira chantunala per part abolì.

Cunvegna per cartas da las pendicularas

L'hotel Cube e las pendicularas da Savognin han dapi il 2005 ina cunvegna, tenor la quala survegnan giasts d'hotel pli bunmartgà in bigliet per las pendicularas. Uschia duain radund 90% da las pernottaziuns vegnir vendidas cun in bigliet da pendicularas, hai num en la sentenzia dal tribunal.

La collavuraziun haja cumenzà a patir il zercladur dal 2018. Là ha l'hotel pretendì via dretgira che las pendicularas hajan da far enconuschent ils pretschs per ils bigliets per la stagiun che fiss vegnida e da metter a disposiziun dus apparats per las cartas. Il settember 2018 ha l'hotel lura serrà sias portas e pir puspè avert ellas l'entschatta da l'onn.

La procedura giuridica è entant ida vinavant. Trais giadas èn la dretgira regiunala e chantunala stadas vid il cas, enfin ch'el è vegnì davant il Tribunal federal. Suenter che la Dretgira chantunala ha lura prendì sia quarta decisiun, po il cas anc ina giada vegnir davant il Tribunal federal.

