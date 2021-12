Il chantun ha fatg quai ch'el dastga far: El ha sajettà tut ils trais lufs giuvens dal triep dal Beverin, ch'èn vegnì lubids da la Confederaziun. Ma il triep procura anc adina per problems en la regiun.

L'emna passada han dus uffants da Masagn vis sin lur viadi da scola quatter lufs ch'han chatschà selvaschina. Era sch'ils uffants han gì avunda distanza dals animals da rapina – èn ils geniturs preoccupads, ch'il luf vegn pli datiers e cruscha schizunt la via da scola da lur uffants. Els veglian evitar, ch'i dettia in di ina situaziun privlusa per ils uffants e pretendan perquai che las autoritads ageschan tant pli spert.

Era Christa Buchli, la presidenta dall'Uniun da pasturs e pasturas grischuna, è questa stad inscuntrada a dus lufs sper sia chamona. Ils lufs hajan gì pauca distanza - ed in dals lufs haja gì tant sco nagina tema dal carstgaun. Quai na saja per ella betg supportabel ed er ella pretenda, che las autoritads ageschan tant pli spert.

Il chantun Grischun aveva dumandà dad era sajettar il bab dal triep, che dat als lufs giuvens enavant ses agir problematic. La Confederaziun aveva dentant refusà quella dumonda perquai che las premissas na sajan betg ademplidas. Il chantun ha fatg recurs - ma quel è anc pendent. Uschia che tut ils pertutgads han vinavant d'avair pazienza.