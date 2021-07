Avant dapli che 100 onns è il lai da Lüsch sin la Mantogna/Heinzenberg vegnì svidà, perquai ch’ins supponiva, che ses scul saja responsabel per las bovas en il conturn da Nolla. Ussa datti plans da reactivar il lai, e da nizzegiar l’aua per la producziun da naiv tecnica.

In’expertisa idrogeologica saja vegnida tar il facit ch’i saja oz puspè pussaivel da fermar l’aua. Per far quai e per far lingias d’aua per ils Runals Tschappina-Lüsch-Urmagn SA vegn quintà cun custs da radund 1,5 milliuns francs. Quai ha ditg Simon Gartmann, il president communal da Tschappina ch’è il vicepresident dals runals.

Davos las culissas vegn lavurà

Sco quai che Gartmann ha ditg plinavant, elavuria l’uffizi per il svilup dal territori il mument vi dal sboz da concessiun, che duai pli tard ir en consultaziun. Ils runals quintan che la regulaziun da l’aua restanta actuala, resta e na vegnia betg engrevgiada. Cas cuntrari fiss il ristg memia grond, da cumenzar cun las lavurs.

Emprimas lavurs pudessan cumenzar quest onn

L’idea saja da gia quest atun ir en ina fasa da test che duai cuzzar trais fin tschintg onns. Gia a partir da quest atun duai l’aua vegnir fermada. Nizzegiar l’emprima giada l’aua per la producziun da naiv pudess uschia daventar pussaivel l’emprima giada l’enviern 2022/23, sche tut va tenor plan.

Resalvas tar las organisaziuns da l'ambient

Il WWF n’ha da principi nagut encunter ina fasa da test da reactivar l’aua da l’anteriur lai da Lüsch. Sco quai che Anita Mazzetta, la manadra da fatschenta dal WWF Grischun ha ditg envers RTR, haja ella pero schon tschertas resalvas. Per exempel quai che pertutgian las consequenzas geologicas, e l’influenza dal lia sin l’aua da baiver e la vegetaziun. Cura che tut ils studis sajan qua, possia era il WWF sa pusiziunar envers in project definitiv.