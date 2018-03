La vischnanca Tumleastga e la Volg SA investeschan en la butia da Veulden. Da las trais butias en vischnanca renda be quella da Pasqual. Tuttina èn er quellas da Tumegl e Veulden impurtantas e vegnan sustegnidas.

L'anteriura chasa communala da Veulden cun la butia dal Volg survegn la renovaziun necessaria. La radunanza communala da Tumleastga ha concedì unanimamain in credit da 320'000 francs, en il medem mument investescha la Volg SA 186'000 francs en la butia. «Quai è in cler signal per Veulden» di Thomas Bitter da la direcziun communala.

Medemamain sustegna la vischnanca er la butia da Tumegl cun relaschar per exempel il tschains. Ins tschertga dentant la soluziun ch'ina societad cooperativa burgaisa surpiglia il manaschi. A Pasqual è la situaziun differenta. La butia manada dal Denner fetschia ina svieuta da passa dus milliuns francs.

Per ils bajetgs cun ils negozis a Tumegl e Pasqual sajan plinavant ils proxim onns da quintar cun naginas investiziuns pli grondas, ha ditg Bitter envers RTR. Per Andrea Sutter da la Volg SA è da l'entschatta davent stà cler ch'i dat mo ina soluziun ensemen cun la vischnanca. Entschet cun las lavurs vegn suenter la stagiun d'enviern 2018/19.

