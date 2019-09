Marcel Foffa cultivescha ensemen cun ses collega Mathias Riedi las melonas da charentais. Grazia al clima miaivel en la Tumliasca ed ils ierts sut vaider san els crear in clima sco en il sid. Uschia pon els racoltar suenter ina buna stad enfin 750 melonas.

Las melonas sin il manaschi Biotisch na creschan betg sco normalas melonas giun plaun, mabain pendan vid plantinas sco maila. Uschia pon ellas madirar sin tuttas varts tuttina bain.

Maletg 1 / 5 Legenda: Ina melona da charentais dal manaschi Biotisch. RTR, Ronja Muoth Maletg 2 / 5 Legenda: Las plantinas creschan ord la tiara e vegnan fermadas cun cordas vid il tschiel sura. RTR, Ronja Muoth Maletg 3 / 5 Legenda: Las plantinas dovran in clima sco en il sid ed il meglier tranter 22 e 24 grads. RTR, Ronja Muoth Maletg 4 / 5 Legenda: Il manaschi ha ina grondezza da 10 plazzas da ballape. RTR, Ronja Muoth Maletg 5 / 5 Legenda: Marcel Foffa ha planatà melonas da la sorta Charentais. RTR, Ronja Muoth

Vinavant lascha Marcel Foffa las melonas vid il bist da la plantina enfin ch’ellas èn propi madiras. Quellas melonas che vegnan dad auters pajais vegnan il savens racoltadas cura ch’ellas n’èn anc betg madiras e vegnan lura laschadas madirar suenter en in stanza fraida. Entras quai pon quels fritgs dal sid na betg producir tant zutger sco ils fritgs ch’ins lai madirar dal tut vid il bist e n'han betg il medem aroma.

En collavuraziun cun topcuschiniers

Per pudair mangiar ina melona da la Tumleastga dovri er in zic cletg. Perquai che la maioritad da las melonas vendan ils producents a la gastronomia d'elita da la regiun. Andreas Caminada, Silvio Germann, Sven Wassmer ed anc divers auters topcuschiniers spetgan gnervus, fin che las melonas dultschas èn madiras.

Legenda: Andreas Caminada (sanester) e Marcel Foffa lavuran stretg in cun l’auter. RTR, Ronja Muoth

Andreas Caminada è fitg cuntent cun il resultat da las melonas. Dentant n’èn quellas melonas tenor el betg dispit meglras che quellas da la Frantscha u da l'Italia. Tuttina appreziescha el d'astgar cuschinar cun in product ch’è vegnì cultivà en la regiun.

Sper lur var 40 differentas cultivaziuns – cun er normala verdura sco tomatas, rischmelnas e zitga – fan ils dus cultivaders regularmain experiments sin giavisch dals topcuschiniers. Uschia per exempel cun artischoccas u chayotes. Quai haja tenor Marcel Foffa natiralmain ses pretsch – ils raps na sajan dentant betg gudagnads a la sperta. La lavur cun verdura biologica saja numnadamain lavur dira.

Maletg 1 / 6 Legenda: Quai è ina artischocca. Sch'ina artischocca na vegn betg racoltada cura ch’ella è madira, lura datti ina flura. RTR, Donatella Bonifazi Maletg 2 / 6 Legenda: Ragischs nairas RTR, Donatella Bonifazi Maletg 3 / 6 Legenda: Por mini RTR, Donatella Bonifazi Maletg 4 / 6 Legenda: Peperonis RTR, Donatella Bonifazi Maletg 5 / 6 Legenda: Spezialas carottas. RTR, Donatella Bonifazi Maletg 6 / 6 Legenda: Pastinacs mini RTR, Donatella Bonifazi

Ma per il chef du cuisine Caminada èsi cler ch’el na vul betg exnum cultivar novs fritgs e legums, mabain dad avair massa differentas sorts dad ina verdura. Per exempel less Caminada pli gugent 10 sorts carottas enstagl dad cultivar avocados che fetschian donn a l’ambient.

