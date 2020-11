«Val Surses – So nah an einer anderen Welt». Cun quel slogan duess il turissem en Surses sa preschentar en futur e surtut sa differenziar dad autras destinaziuns.

Il temp da corona saja ina schanza, di Luzi Thomann il president dal cussegl d'administraziun da Turissem Savognin Beiva Alvra SA (TSBA). «La stad ha mussà ch'il Svizzer e la Svizra è pront da far vacanzas en l'agen pajais» e perquai saja uss er il dretg mument per sa posiziunar da nov.

La val en il center

Per Luzi Thomann èsi cler, ch'ins sto sa preschentar sco unitad, sco val. «Quai è er il motiv che nus mettain Val Surses en il center» resumescha Thomann. Fitg impurtant ed indispensabel saja dentant er che la populaziun saja in bun exempel, in bun ospitant. Cun esser credibel ed autentic possia la visiun da daventar la destinaziun da las Alps la pli curtaschaivla vegnir cuntanschida.

Nov partenari da marketing

Cun il nov onn da gestiun ha la TSBA SA, ha er midà il partenari da marketing e communicaziun. Il biro da Creative Intelligence Society che ha elavurà la nova strategia surpiglia las incumbensas da Grischun Vacanzas. A chaschun dad ina emprima preschentaziun publica da la nova strategia han ils responsabels da la societad turistica preschentà la visiun per la proxima decada.