Tusaun po planisar l'engrondiment dal center da scolaziun regiunal e l'areal d'exercizi da pumpiers «Pantun». La regenza grischuna ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala. Planisadas èn novas surfatschas da deposit per containers da fieu, in corridor per in binari d'exercizi sco er surfatschas da reserva per deponer vehichels.