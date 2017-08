Tusaun fa festa

La festa da vischnanca da Tusaun duess porscher in lieu d'inscunter per grond e pitschen. Passa 60 uniuns, affars ed organisaziuns porschan venderdì e sonda divertiment, spaisa e bavronda.

«Mitanand – Füranand». Quel motto saja er la motivaziun dad el e ses collegas dal comité d'organisaziun per la festa da vischnanca da Tusaun raquinta Mario Beni. L'uniun fundada il schaner aposta per organisar ina festa, possia quintar cun bler sustegn da tut las varts. Tut saja pront e darar haja el observà in tal engaschament. Il motto para sco da dar ina motivaziun supplementara per il gartegiar da la festa da Tusaun, resumescha Mario Beni.

RR actualitad 11:00