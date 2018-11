Tar las elecziuns communalas ha Tusaun reelegì ses president

Curdin Capaul (PLD, 343 vuschs).

Quai tar in pli absolut da 193. En il cussegl communal èn reelegids:

Werner Casutt (senza partida, 313 vuschs)

René Frauenfelder (PBD, 326 vuschs)

Josef Nauer (PLD, 333 vuschs)

e Thomas Rüegg (PLD, 317 vuschs).

Sco quai che la vischnanca communitgescha, restan dus sezs en il cussegl communal vacants l'onn che vegn. Quai èn ils sezs da Remi Crameri (PCD), Arthur Esslinger (PLD) e Johannes Etter (PBD). A partir dal 2019 quinta il cussegl communal da Tusaun mo anc sis enstagl da set sezs. Per il 2018 ha valì ina schliaziun transitorica da set sezs. Cun vigur da la fusiun cun Mut han lezs survegnì per quest onn in agen represchentant en il Cussegl da vischnanca. Quel è en vigur anc fin la fin da l'onn.

Tar tut las ulteriuras funcziuns communalas sco cussegl da scola, autoritads da construcziun e cumissiun da gestiun, ha Tusaun pudì occupar tut ils sezs.

