L'interiur sco er la fatscha da l’anteriur hotel a la Neudorfstrasse vegn sanà. Possessura da l’immobiglia è la Narva Capital SA da Sarnen en il chantun Sursilvania. Quella ha cumprà l’immobiglia avant circa trais onns d’ina interpresa indigena. Dumondas davart la sanaziun da l’immobiglia na respunda la firma betg: «Nus n'essan betg interessads da discurrer cun las medias», scriva il directur da l’interpresa Chistopher Lilliefelth en in email a RTR.

Sin la pagina d’internet da la Narva Group è da leger ch’i vegnan construidas 20 abitaziuns da dus e mez fin trais e e mez stanzas sco er in spazi per in'interpresa industriala. Ina visita al lieu a Tusaun mussa che singulas abitaziuns èn gia abitadas. Ina garascha cun in ascensur per ils autos vegn anc construì il mument. In ascensur per la chasa è gia vegnì installà.

Vischnanca beneventa la renovaziun

Il president communal da Tusaun Curdin Capaul è led ch’i vegn ussa, suenter plirs projects da renovaziun ch’han fatg naufragi, finalmain ad ina soluziun per l’anteriur hotel Viamala. «Nus essan fitg cuntents che l’immobiglia vegn mantegnida ed avain plaschair che l’entrada dal vitg vegn puspè embellida», uschia Capaul. Cuntent saja el plinavant ch’i dettia puspè abitaziuns d’affittar che sajan stgarsas a Tusaun.

Davosa staziun da viafier en direcziun Engiadina

In sguard en l'istorgia mussa quant impurtant ch’il hotel era ina giada. La fin dal 19avel tschientaner devi in grond svilup turistic. Tusaun era in vitg impurtant en direcziun Pass dal Spleia, ed a Tusaun terminava durant ils emprims onns dal manaschi da l'hotel la Viafier retica. En ina reclama en la revista Alpine Post da l’onn 1898 è anc da leger: «Thusis, the last railway station between Zürich and St. Moritz». Tusaun, la davosa staziun tranter Turitg e San Murezzan.

Durant l’Emprima Guerra mundiala vegniva l’hotel nizzegià sco lazaret ed alloschi per internads da la Germania. Suenter la fin da la guerra n'è l’hotel mai pli vegnì avert. A partir dal 1920 è l’hotel vegnì duvrà per abitar, il mantegniment da l'immobiglia n’è però betg adina stà bun. Er ina scrinaria devi ina giada en l’anteriur hotel, quai però en la part da l'hotel ch’è oz gia sbuvada e nua che la Migros ha sia butia.

1 / 16 Legenda: Internads da la Germania en il Hotel Viamala tranter ils onns 1916-1918. Archiv cultural Tusaun 2 / 16 Legenda: Brev da l'onn 1916. Archiv cultural Tusaun. 3 / 16 Legenda: Curdin Capaul, il president communal da Tusaun, beneventa la renovaziun dal Hotel Viamala. Federico Belotti 4 / 16 Legenda: La chasa istorica da davos. Da mez da la chasa è da vesair l'ascensur nov. Federico Belotti 5 / 16 Legenda: L'anteiur Hotel Viamala vegn renovà. Federico Belotti 6 / 16 Legenda: Ina fotografia da l'anteriur hotel da megliers temps. Federico Belotti 7 / 16 Legenda: Uschia sa preschentava l'hotel pli baud, oz sa chatta al Migros da maun dretg nua ch'igl era ina part dal Hotel Viamala. Archiv cultural Tusaun. 8 / 16 Legenda: Rudolf Trepp (79), il president da l'archiv cultural da Tusaun ha sa fatschentà cun l'istorgia da l'anteriur Hotel Viamala. Federico Belotti 9 / 16 Legenda: In artitgel da la gasetta. Archiv cultural Tusaun. 10 / 16 Legenda: Durant la renovaziun l'emprim da settember 2022. Federico Belotti 11 / 16 Legenda: Questa butia è gia plirs onns en l'anteriur hotel. Federico Belotti 12 / 16 Legenda: Qua datti garaschas cun in sistem d'ascensur. Federico Belotti 13 / 16 Legenda: Fotografia istorica dal temp cura che l'hotel era anc grond. Archiv cultural Tusaun. 14 / 16 Legenda: In artitgel da la gasetta. Archiv cultural Tusaun. 15 / 16 Legenda: In artitgel da la Alpine Post. Archiv cultural Tusaun. 16 / 16 Legenda: Ina tavla istorica da la brigada da la cuschina ch'è en possess da l'archiv cultural da Tusaun. Archiv cultural Tusaun.

Boom turistic

L’hotel Viamala a Tusaun è in da plirs hotels ch’èn vegnids construids tranter ils onns 1850-1900 a Tusaun. Tusaun vuleva daventar in lieu da cura modern cun funtaunas termalas. L'hotel Viamala aveva 130 letgs ed in parc da 25'000 meters quadrat. El è vegnì construì circa l’onn 1890 or d’in bajetg existent, pliras giadas hai dà engrondiments.