Ils sbuvaditschs a Tusaun custan la vischnanca radund in milliun francs. L'onn proxim s'augmentian ils custs anc pli. Quai ha ditg il president communal Curdin Capaul a la radunanza communala.

Il sbuvaditsch dal favrer sin la via da la staziun dasper l'ustaria Bernina haja chaschunà custs da 550'000 francs, rapportan las gasettas da Somedia. Quai saja dentant be ils custs per quest onn, vegn cità il president communal. L'onn proxim dettia ulteriuras lavurs. Tranter auter dovria in nov mir da segirtad. Mez zercladur possian ins lura puspè avrir la via, uschia che l'access a la staziun ord direcziun sid saja puspè pussaivel.

Ulteriur territori instabil

Vitiers datti en il vitg sura da Tusaun in ulteriur territori instabil. Dapi dus mais vegni il territori tranter la via da Muntogna ed il Dalauserweg surveglià cun GPS. Il mir da segirtad stoppia vegnir francà anc quest onn. Ins haja elavurà in project e per lez vegnia quintà cun custs da 350'000 fin 400'000 francs.