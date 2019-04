En l'ost dal bogn avert en il guaud duai la nova zona vegnir realisada. Cun 261 cunter 71 vuschs ha il suveran da Tusaun approvà a l'urna la revisiun parziala da la planisaziun locala. En la nova zona da sport nua ch'i exista gia in vita-parcours ed ina pista finlandaisa per ir a currer, duai uss dar in areal per trenaments cun velos e mountainbikes sco er ina senda d'aventura.

