Marcus Lenz, il president da la vischnanca burgaisa da Vaz, conceda ch'els hajan fatg in sbagl e fatg memia pauc stim da la brisanza d'ina antenna da 5G en il lieu preferì da la Swisscom. Las bleras reacziuns hajan motivà la vischnanca burgaisa da Vaz da reponderar il contract da dretg da construcziun e da chattar novas soluziuns.

In concept per l'entira vischnanca

L'experientscha dals davos onns ha mussà che sulettamain il proprietari da terren sa evitar talas antennas.

... uschia resumescha Lenz las ponderaziuns per contactar ils responsabels da la Swisscom. Il medem mument vuless la vischnanca burgaisa er chattar ina soluziun per in lieu alternativ per l'antenna e nizzegiar il mument per definir in concept per antennas futuras planisadas a Vaz.

RR actualitad 12:00