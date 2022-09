Co cuntinuar cun l'instrucziun, sche blers uffants ucranais èn en classa? Il scolast Richi Just giavischass dapli sustegn e crititgescha l'organisaziun dal chantun. Il chantun n'ha nagina chapientscha per questa reproscha.

Nov scolaras e scolars da l’Ucraina sajan memia blers per pudair instruir cun il tempo usità, di scolast Richi Just. Cunquai ch’ils uffants ucranais dovrian in grond sustegn, saja ina gronda sfida da far lecziuns che cuntentan ils uffants indigens ed ils esters. Just crititgescha l’equiliber. Entant ch'Andeer haja in grond dumber d’uffants ucranais, haja Cuira sco citad mo circa trais giadas uschè blers uffants ucranais sco Andeer. Quai saja malgist. Just crititgescha plinavant la lavur dals differents uffizis:

In maun na sa betg tge che l’auter fa, jau ma giavischass dapli sustegn.

Legenda: Richi Just n’ha betg pers la buna luna malgrà ch’el discurra d’ina situaziun da scola difficila. Federico Belotti

Scola n'è betg cuntenta: Il chantun na vesa dentant nagin problem

Jon Domenic Parolini, il parsura dal departament da scola ha ditg che persunas cun il status da protecziun S possian decider sezzas nua ch’ellas veglian ir a viver. Ed il lieu da dimora saja adina era il lieu nua ch’ils uffants giajan a scola. Parolini è da l’avis che nov scolars e scolaras da l’Ucraina saja supportabel per ina scola primara sco Andeer. El haja chapientscha per la situaziun difficila, ma ina scolasta ed in scolast emprendia dad ir enturn cun situaziuns difficilas. Sin la critica da l'organisaziun dals uffizis respunda Parolini ch'il cussegl da scola saja responsabel per problems organisatorics.