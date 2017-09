Uffants e giuvenils ensemen sin tribuna

Il teater Muntanellas da Cazas preschenta il teater «Il striun dad Oz». La premiera è ils 21 da settember en la clinica Beverin a Cazas. Pervi da memia blers malsauns era il teater ch’avess gì premiera gia la primavaira vegnì spustà. Il teater giogan 10 uffants da 8 fin 12 onns, sco era creschids.

Suenter las bunas experientschas da l’onn passà dal project da differentas generaziuns «Mut & mehr» saja ussa vegnì realisà in auter project nua che uffants giogan ensemen cun creschids. Quai è da leger en il program dal toc «Il striun dad Oz», ina paraula da Lyman Frank Baum.

«La giuventetgna è la basa ed il futur d'ina gruppa da teater sco la gruppa Muntanellas» di Lina Frei-Baselgia, la manadra da la gruppa da teater. Per la pedagoga da teater, e sco ella di sezza la mamma da la gruppa, èsi indispensabel da porscher ad uffants in conturn professiunal per tegnair en vita il plaschair vi dal far teater.