Sut il scopo «Uni per tuts» vegn organisà occurenzas per uffants e creschids da sa scolar enavant. Las occurenzas vegnan realisadas da persunas dal fatg. Mesemna passada han uffants tranter 8-12 onns survegnì la pussaivladad da profitar da quella purschida.

Presavida e vegliadetgna è tuttina per far part a las occuranzas da la «Uni per tuts». Las occurenzas han lieu mintgamai duas giadas il mais, ina giada spezial per uffants, l'autra giada per creschids. La suletta premissa è l'interess per tematicas d'economia, societad e tecnica. Entras la «Uni per tuts» porscha la HTW cundiziuns da sa scolar enavant. Discuttadas e tractadas vegnan tematicas dal mintgadi cun uffants e creschids. Naschida è l'idea da la «Uni per tuts» avant 10 onns.

Entras quellas occurenzas lain nus era reveder in zic il maletg che l'universitad u la HTW è ina scola mo per persunas che studegian. Nus lain entras quai far scolaziun accessibla a tuts, ord quai motiv èn era tut las occurenzas gratuitas.

Uni per uffants

Ina giada il mais ha era lieu spezial per uffants ina tala occurenza. Mesemna vargada sut il tema «retschertgas en l'internet». Bruno Wegmann e Susanne Meyer han manà ils uffants tras il suentermezdi.

Cun las occurenzas "Uni per tuts" lein nus dar la pusseivladad a giuven e vegl da profitar dalla savida da nossas persunas dil fatg.

Uschia è vegnì mussà en emprima lingia als uffants nua ch'els anflan bunas infurmaziuns e plattafurmas spezialas per uffants.

