Uniun da turissem duai daventar societad d’aczias

La regiun da vacanzas Savognin, Beiva Alvra duai survegnir novas structuras. L’uniun da turissem duai vegnir schliada, per il nov cussegl d’administraziun duain vegnir incumbensads set commembers.

Suenter il process da fusiun, duai uss era vegnir restructurà il turissem, scriva la vischnanca da Surses en ina communicaziun. Il turissem duai vegnir organisà da la nova «Tourismus Savognin Bivio Albula AG». La nova societad d’aczias duai daventar in simbol per ina nov’entschatta turistica. La societad d’aczias duai pussibilitar ina gestiun pli sperta e professiunala e daventar in center da cumpetenza turistic da la regiun.

Firma dal chantun Berna elavurescha structuras

La firma da marketing da Niederwangen «Daniel Fischer und Partner AG» elavurescha il mument las novas structuras. Il mument vegn realisada la strategia da destinaziun, il business plan e las cunvegnas da prestaziun cun las Pendicularas da Savognin, Savognin Turissem en il Surses, la Regiun Alvra e Grischun vacanzas.

Vi da la nova societad d’aczias sa participeschan la vischnanca da Surses, las Pendicularas da Surses ed il Parc Ela.

Anc avert per il mument è sche las vischnancas vischinas sco Alvra, Bravuogn e Filisur sa participeschan finanzialmain vi da la societad d’aczias. Quellas vischnancas pudessan sa colliar cun la nova organisaziun turistica a partir dal 2022.

Cumenzament il favrer 2018

Il start operativ da la nova societad d’aczias duai ir en vigur l’emprim da favrer 2018. La vischnanca da Surses duai surpigliar 60% dal chapital d’aczias, vul dir 60’000 francs. Questa summa è en la cumpetenza da la suprastanza e na dovra nagina decisiun dal suveran.

