Il Surses è ina val durmentada. Da quest avis è ina nova uniun ch’è vegnida fundada avant curt a Savognin. L’uniun «Favogn Surses» vul ussa dasdar la val or da la sien: Lur finamira è ch'ir en sortida en la val duess puspè daventar pli attractiv.

Legenda: Tadlar il audio Favugn Surses s'engascha per dapli sortida en la val. Durada 02:38 minutas.

Favugn Surses s'engascha per dapli sortida en la val

Il mument dumbra l’uniun radund 30 commembers. Ins veglia organisar regularmain eveniments en la val, sche pussaivel mintga duas emnas in. Quai ha ditg Adrian Ballat, il president da l’uniun Favogn Surses. Ins na veglia betg esser ina concurrenza per las autras uniuns da la val, ed era betg concurrenzar las uniuns da giuventetgna. Ins veglia simplamain porscher a la glieud ed als turists pussaivladads, da far festa fin la damaun baud. Il mument saja il pli tard l’ina da notg finì, causa ch’i na dettia nagina discoteca pli en la val, uschia Ballat. A lunga vista po l’uniun schizunt s’imaginar, dad avair ina giada in’atgna bar. Ma la fin finala dependia quai adina dals commembers, tge ideas che quels hajan, e quant activs ch’els sajan, resumescha il president.

RR actualitad 11:00