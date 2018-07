Grischun Central - Ussa ha era Savognin ina «Snow Farm»

En divers lieus vegni gia fatg, ed ussa era en Surses. Conservar la naiv da l’enviern passà – per l’enviern proxim. Sin l’alp Somtgant conservan las Pendicularas da Savognin per l’emprima giada naiv, che vegn duvrada per far il funpark la proxima stagiun d’enviern.