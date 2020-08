Passa in onn è l'ustaria Parsiras ussa gia serrada. Hansjürg Gredig da Sarn ha ensemen cun dus auters fundà ina uniun per salvar l'ustaria en il territori da skis e viandar. «Il cor ha fatg mal» sa regorda Gredig dal mument, cura ch'el ha udì da la fin da l'ustaria. Per far ina offerta al possessur ha l'uniun decidì da rimnar en paucas emnas 500'000 francs. Quai saja ussa gartegià sa mussa Gredig cuntent.

Legenda: Hansjürg Gredig less salvar l'ustaria Parsiras. Tona Poltera

Ils proxim pass sajan ussa da sa cunvegnir cun il vendider e sperar sin il sustegn da las bancas. Il sustegn da las passa 300 persunas ch'han signà tranter 1000 e 10'000 francs saja en mintga cas in mussament ch'il Parsiras stettia a cor a blers. E per la Mantogna saja l'ustaria d'enviern sco da stad in lieu central da colliaziun.