Avant trais mais ha la part da la chasa Dolf a Maton che n'era anc betg en il possess da la fundaziun Tgea da tgànt pudì vegnir cumprada. Quai saja ina basa fitg impurtanta per pudair cuntinuar cun il project, di la presidenta dal cussegl da fundaziun Telgia Juon.

audio Nov project per la «Tgea da tgànt» a Maton 03:05 min, ord Actualitad dals 25.02.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 5 Secundas.

La fundaziun possia surviver ulteriurs dus onns ed i saja pussaivel da redimensiunar il project che la fundaziun aveva preschentà la stad 2019. Il project ambizius aveva previs ina sala per far provas da chant ni musica, stanzas per exercitar, in'exposiziun che preschenta l'entir stgazi da chanzuns rumantschas ed ina fin duas abitaziuns per dar a fit.

Reducir ils custs per la mesadad

Ins na veglia betg pli in project che custia la fundaziun trais milliuns. Quai saja bler memia bler, qua stoppian ins esser fitg cler, di Terlgia Juon.

Sch'ins veglia dar ora main raps, alura stoppian ins er midar in pau il concept, e là saja la fundaziun sin buna via. Ina pussaivladad saja per exempel da simplifitgar la sala planisada per concerts e diversas activitads u da laschar davent las stanzas per exercitar e far mo ina enstagl da duas abitaziuns. Sin il pli tard en in mez onn duessan ils plans esser sin maisa – ed alura giaja danovamain per rimnar ils raps per ch'ins pudess alura finalmain entschaiver a bajegiar e realisar la Tgea da tgànt a Maton.