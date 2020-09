Bain saja stà pussaivel da finanziar enfin ussa il post d’administraziun e da far ils plans per la renovaziun, dals 3,6 milliuns francs ch’èn budgetads per il project, ins haja enfin ussa però anc survegnì quasi naginas donaziuns.

Enfin ussa n’avain nus betg anc gì il success giavischà ed el n’è betg vegnì uschè spert sco pensà, quai dat a nus però era l’energia da dir so, nus vulain empruvar da realisar quai.

La fundaziun Tgea da Tgant ch’è vegnida fundada avant dus onns, ponderescha ussa era sch’i fiss eventualmain pussaivel da redimensiunar il project, plans concrets na dettia dentant anc nagins.