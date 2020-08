cuntegn

Valplana/Jenisberg - Punt istorica sur la Landwasser vegn sanada

La punt dasperas la staziun da Tagn/Wiesen ch’è vegnida fabritgada tranter ils onns 1906 e 1908 vegn actualmain sanada per passa 800'000 francs. Tranter auter vegn la punt schlargiada per in mez meter sin trais meters.