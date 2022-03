Il 2011 ha Valragn cumenzà cun la meglieraziun. Ina finamira era da metter il terren planiv en la zona da terren d'agricultura. La midada n'è dentant betg pussaivla cunquai che parts valan sco prada d'alp. Cun schlargiar l'autostrada A13 perda l'agricultura terren per cultivar. Per Markus Stoffel da la cumissiun da meglieraziun fiss ina midada, in tar in, cun prada d'alp stà il pli simpel ed er pli favuraivel per la Confederaziun.

Da Berna in Na

Il Na da Berna ha motivà Markus Stoffel dad ir la via politica. El ha contactà il cusseglier dals chantuns Martin Schmid ch'ha inoltrà ina moziun correspundenta. Quella prevesa ina modificaziun da l'ordinaziun da zonas agriculas. La cumissiun predeliberonta dal cussegl dals chantuns sustegna la moziun che duess vegnir quests dis en il cussegl.