Il suveran da Vaz ha approvà trais votaziuns a l’urna. Uschia è vegnì approvà in credit da 670’000 francs per renovar la tegia d’alp Scharmoin.

Plinavant han las votantas ed ils votants da Vaz approvà il nov concept dal glatsch «Iis Paradiis» a Lai, per il manaschi da quel datti in credit brut da 670’000 francs. Era approvada è vegnida la revisiun parziala da la planisaziun locala, nua ch’i va per il traffic plaun e las zonas da repaus per la selvaschina.