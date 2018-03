La radunanza da la vischnanca burgaisa da Vaz ha spustà la decisiun nua ch’i gieva per la construcziun da 21 abitaziuns per seniors a Lai. L’emprim duess la vischnanca politica decider davart la construcziun dal nov center per vegls ed attempads. Gia l'auter onn pudessan las lavurs cumenzar.

Bun 50 abitaziuns e plazzas da tgira vul la vischnanca politica da Vaz bajegiar a la via principala da Lai. Gist dasper quest nov bajetg vul era la vischnanca burgaisa bajegiar 21 abitaziuns per seniors. Quellas duessan remplazzar la chasa da tgira e da vegls Parc, che duess vegnir stgarpada giu. Cun in suler sutterran duessan ils dus bajetgs vegnir colliads in cun l’auter.

Betg entrà en la fatschenta

Atgnamain vuleva era la vischnanca burgaisa decider glindesdi saira davart in barat da terren, sco era davart in credit da 650’000 francs per projectar las 21 abitaziuns per seniors cun service. Ils burgais da Vaz n’èn però betg entrads en l’affar. Ins veglia l’emprim spetgar giu la decisiun da la vischnanca politica. Quella vul la primavaira organisar in’infurmaziun publica. Tenor il president communal Aaron Moser pudess la fatschenta anc quest onn ir a l’urna. El quinta ch'ins pudess gia cumenzar l'auter onn cun las lavurs da construcziun.

RR actualitad 12:00