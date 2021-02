A Lai datti puspè plans per construir ina nova chasa da vegls ed attempads cun abitaziuns. Anc avant prest trais onns ha in project fatg naufragi: la vischnanca burgaisa gieva betg d’accord cun l’Oase Holding SA, che fiss stada prevesida da manar la nova chasa da vegls. Uss han ins entschet da nov.

Quatter biros d’architectura han la vischnanca da Vaz ed il biro Fanzun envidà per elavurar in masterplan. Quel definescha tranter auter, tge bajetgs che duessan vegnir construids, quant terren ch’i dovra e tge mesiras da traffic ch’èn necessarias. Ina giuria da 12 persunas da la vischnanca politica e burgaisa, architetcts ed auters experts èn sa decidids per il project Belvedere dal biro d’architectura Krucker da Turitg.

42 fin 44 letgs da tgira novs

Concret prevesa il masterplan da construir in bajetg nov a la Voa Principala a Lai dasperas la chasa da tgira existenta. Il nov bajetg duess avair 42 fin 44 letgs. Quai correspunda circa a la prognosa dal chantun davart la dumonda da letgs da tgira en circa 15 onns. En in edifizi annex pli pitschen pudessi dar abitaziuns cun service per seniors. E cun er renovar la chasa da tgira actuala, pudessan vegnir construidas total 30 abitaziuns novas.

Plinavant prevesa il project era da bajegiar ina canorta d’uffants pitschens, in’ustaria publica, ina basa per la Spitex ed ina butia. Era sch’i dat bleras ideas, èn midadas anc pussiblas. I saja senz’auter pussaivel da stritgar tscherts giavischs, sco per exempel ina butia. Quai ha ditg Urs Simeon da la Fanzun SA, che cusseglia la vischnanca.

Investider duai finanziar

Il mars vul la vischnanca far in’infurmaziun publica, probabel sur in livestream. Il plan da termins prevesa actualmain il suandant. Il davos quartal da quest onn duess la vischnanca da burgais decider davart il dretg da construcziun sin ses terren. La vischnanca politica da Vaz vul laschar decider davart l’entir project il matg da l’auter onn. Per il project che pudess custar 55 fin 60 milliuns francs, vul la vischnanca tschertgar in investider.