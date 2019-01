Remplazzar ils bajetgs vegls da la plazza da sport en il center da Lai custa prest sis milliuns francs enstagl dals 2.5 milliuns francs budgetads. Quai è in dals puncts dispitaivels dal project. Vitiers sto la votaziun vegnir spustada sin ils 10 da favrer pervi d'in sbagl tar la Posta.

Il president communal da Vaz Aron Moser respunda las diversas dumondas or dal public.

In model dal project.

La plazza da sport a Lai è da grond’impurtanza – saja quai l’enviern sco era la stad, scriva la vischnanca da Vaz en il messadi da votaziun. Uschia vegn la plazza l’enviern duvrada per ir cun patins, giugar hockey, curling e tschoccas sin glatsch. La stad vegn la plazza da sport duvrada per dar ballape, plinavant datti in percurs da currer da 100 meters. Tar la vischnanca da Vaz ins è ussa vegnì a la conclusiun, ch’i dovra midadas.

Vinavant diever da stad ed enviern

Ina cumissiun dal cussegl communal è da l’opiniun, ch’ins duess duvrar la plazza da sport vinavant la stad sco era l’enviern. Il bajetg da las gardarobas na correspundia per encunter betg pli als basegns dad oz. I manchia ina pussaivladad da mangiar ed era in salv per ils patins ch’ins po pigliar a tschains, è la conclusiun da la cumissiun dal cussegl communal.

Biro da Zorten gudogna concurrenza

La stad passada han trais biros d’architectura da Vaz inoltrà in studi da project anonimisà. Gudagnà quel ha il biro da Michael Hartmann da Zorten. Il project prevesa tranter auter in bistro, novs bajetgs d’infrastructura ed in bajetg central nov cun ina nova tribuna. En tut duessan vegnir investids circa sis milliuns francs, tge ch’è trais milliuns e mez dapli che budgetà. Sco è quest ferm augment pussaivel? En il messadi argumentescha la vischnanca da Vaz suandantamain:

«Ils 2.5 milliuns francs èn mo stads ina stimaziun groppa dals custs. Surtut ils custs per ils indrizs tecnics haja ins sutvalità massivamain e budgetà bler memia bass. Uschia custia mo la tecnica per il glatsch artifizial dapli che 1.5 milliuns».

Il project è dispitaivel

Quai sa mussa en diversas brevs da lecturs criticas, ch’èn cumparidas avant curt en la pressa grischuna. Tranter auter vegn crititgà l’augment dals custs da construcziun, ad auters puspè na plascha il project opticamain betg. Dal tut unids ins n'è era betg tar il cussegl communal. Quel ha approvà il december il project cun 10:5 vuschs.

Votaziun ha retard

La votaziun davart il credit per remplazzar ils bajetgs vegls da la plazza da sport a Lai sto vegnir spustà. Enstagl da dumengia vegn pir votà ils 10 da favrer. Sco quai che la vischnanca ha ditg a la saira d’infurmaziun, n’hajan betg tut ils radund 1700 votants survegnì ils documents necessaris. Il sbagl saja capità tar la Posta, lezza saja s'exculpada. Radund 200 cuvertas cun il material da votaziun na sajan betg vegnidas distribuidas, ha communitgà la chanzlia.

RR actualitad 17:00