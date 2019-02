Cun 71% ha il suveran da Vaz cleramain ditg NA a la modernisaziun da la plazza da sport en il center da Lai. Il suveran ha refusà in credit da 5,9 milliuns francs per realisar in nov bajetg a l’ur da la plazza da sport, che serva l’enviern sco glatsch e la stad sco plazza da ballape e per currer.

631 vuschs NA cunter 258 vuschs GEA

Il project avess pretendì in credit da 5,9 milliuns francs per realisar in nov bajetg a l’ur da la plazza da sport, che avess servì l’enviern sco glatsch e la stad sco plazza da ballape e per currer. La participaziun a la votaziun è tar 52,5%. Atgnamain era la votaziun gia planisada il schaner. Damai che betg tut las abitantas ed ils abitants avevan survegnì la documentaziun è la votaziun vegnida spustada.

Ina cumissiun dal cussegl communal è stada da l’opiniun, ch’ins duess duvrar la plazza da sport vinavant la stad sco era l’enviern. Il bajetg da las gardarobas na correspundia per encunter betg pli als basegns dad oz. I manchia ina pussaivladad da mangiar ed er in salv per ils patins ch’ins po pigliar a tschains, è la conclusiun da la cumissiun dal cussegl communal.

La stad passada han trais biros d’architectura da Vaz inoltrà in studi da project anonimisà. Gudagnà la concurrenza ha il biro da Michael Hartmann da Zorten. Ses project prevesa tranter auter in bajetg central cun cassas, in bistro, ed ina nova tribuna. En in segund bajetg vegn installada la tecnica per far glatsch artifizial.

Avegnir intschert

Suenter il naufragi da la votaziun da dumengia, èsi il mument betg cler co ch’i va enavant cun la renovaziun dals bajetgs da la plazza da sport: «Suenter la saira d’infurmaziun savain nus ussa tge ch’il pievel vul, e sin basa da quests inputs pudain nus ussa lavurar cun ina clera mira», ha ditg Aron Moser, il president communal da Vaz.

Nagins termins

Cura e da tgi ch’ina nova proposta pudess vegnir elavurada n’è il mument betg cler: «Jau beneventass, sch’il cussegl communal surdess in’incumbensa a la suprastanza communala d’elavurar in nov project», ha ditg Aron Moser envers RTR. Il project ch’ha fatg naufragi è anc vegnì elavurà d’ina gruppa da lavur dal cussegl communal.

