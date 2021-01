cuntegn

Vaz - Reglar meglier il diever da 5G

Per evitar ch’i vegnan construidas dapertut novas antennas da 5G, ha il cusseglier communal Thomas Blaesi inoltrà ina moziun. Quella pretenda ch’i dettia reglas liantas cura ch’i giaja per evaluar novs lieus per installar antennas da 5G.