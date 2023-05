cuntegn

Vaz - Scola da Zorten resta averta

Il cussegl communal da Vaz è sa radunà per pliras decisiuns. El ha tranter auter refusà in postulat che metteva en dumonda la scola da Zorten. Plinavant èsi ì per il quint dal 2022, l'arena da biatlon ed elecziuns.