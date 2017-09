La vischnanca da Vaz ha undrà quest onn il musicist da la musica populara Peter Just cun il premi cultural. Il premi è dotà cun 3000 francs.

Sco la vischnanca da Vaz scriva vegn Just undrà per sia lavur sco jodlader en numerusas furmaziuns, tranter auter la capella Planoiras. Plinavant vegn Peter Just undrà per sias numerusas preschentaziuns gratuitas per uniuns, occurrenzas socialas ed ecclesiasticas.