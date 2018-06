Cun augmentar il 2016 il dumber da las entradas dal bogn ins aveva gì tar la societad segns da speranza. Las cifras da l’onn da gestiun 2017 conferman però insatge auter: Cun 40’800 entradas vendidas, han 7% pli paucs visità il bogn. Quai è la mesadad dals megliers onns. L’onn da gestiun 2017 ha il bogn fatg in deficit da bun 240’000 francs. Per pudair exister er en l’avegnir, ha il Bogn Alvagni SA dumandà la vischnanca Albula/Alvra per in sustegn finanzial da 200’000 francs ad onn. Il president communal ha ditg che la vischnanca saja il mument vid examinar, co ch’el possia gidar al bogn, che saja fitg impurtant per la val.

Nova fatscha en il cussegl d’administraziun

Plinavant ha la radunanza generala elegì Luzi C. Schutz, il president communal da Bravuogn Filisur, en il cussegl d’administraziun da la Bogn Alvagni SA. El remplazza Felix Schutz ch’ha dà giu l’uffizi perquai quel n’è betg pli president communal da Filisur, ch’ha fusiunà cun Bravuogn.