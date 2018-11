La regenza ha approvà il project da vias per reparar la via da Brinzauls cun intginas cundiziuns sco er cun las permissiuns spezialas. La via da Brinzauls collia la fracziun da Brinzauls da la vischnanca dad Alvra cun la rait da vias chantunalas. Ils custs totals muntan a radund 950'000 francs.

La via è il mument en in stadi fitg nausch. Ella sa chatta sin in territori da bovas activ. Las stuschadas sut la terra chaschunan regularmain donns vi dal trassé. Ils ultims onns han ins fatg sin quest traject be las lavurs da mantegniment necessarias.

Il project cumenza curt suenter il vitg da Brinzauls e s'extenda fin a la plazza da parcar da la ruina Belfort. La via da Brinzauls duai vegnir sanada tenor il standard da construcziun ch'è fixà per questa via. Da nov duai la via vegnir schlargiada ad ina ladezza da 5,80 meters. La sanaziun planisada prevesa da renovar tut la surstructura sco er d'optimar la geometria en ils secturs spustads e defurmads.

Per che l'allontanament da l'aua funcziunia dapertut, vegn il conduct d'aua da sfundrada e d'aua da transport defect remplazzà cumplettamain. Ils custs totals dal project importan circa 950'000 francs.

Ulteriura contribuziun dal chantun a Cazas

A la vischnanca da Cazas vegn garantida ina contribuziun chantunala da maximalmain 1,3 milliuns francs per augmentar la valur ecologica da la lingia d'affluenza Munté e dal chanal.

Ils onns 2013/14 è vegnida fatga ina vista cumplessiva per augmentar la valur ecologica da las auas da la val da Cazas. Il project qua avant maun realisescha ina part da las mesiras proponidas. Il project cumpiglia las auas da la deflussiun da l'aual da Cazas, dal conduct d'affluenza e dal chanal fin al tumbin a la clinica Beverin.

I vegnan persequitadas tant finamiras ecologicas sco er idraulicas sco per exempel l'apport d'ina quantitad suffizienta d'aua al territori da protecziun Munté, ina sauaziun per las puras ed ils purs sco er ina protecziun adequata cunter aua gronda.

RR novitads 10:00