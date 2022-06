cuntegn

Viandar e scriver - Da Laufen enfin Stierva

Linard Candreia ha schon publitgà divers cudeschs. In sco l'actual dentant betg. L'anteriur scolast da gimnasi ha combinà il viandar e scriver. Il resultat n'è detant betg in cudesch da viandar, percunter in cudesch cun istorgias d'inscunters ed impressiuns.