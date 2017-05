Vischnanca Mathon: gudogn da 50‘000 francs

La radunanza communala da Mathon ha approvà glindesdi saira il quint 2016. Tar entradas totalas da bun 670’000 francs serra quel cun in gudogn da bun 50’000 francs – quai tar investiziuns nettas da 38’000 francs.

Il suveran da Mathon ha approvà in credit da 54’000 francs per sanar plazzas per lung la via tras il vitg. Plinavant vegnan las vias tras il vitg catramadas da nov. Quell’investiziun vegn dentant purtada da l’uffizi da construcziun bassa.

Plinavant ha la vischnanca concedì in credit da 10’000 francs per sanaziun da la pendicularas Spleia Tambo.

RR actualitad 09:00