A chaschun da la radunanza communala da la vischnanca da Surses da glindesdi saira ha la cumissiun da recrutaziun communitgà ils nums da las persunas ch'èn prontas da candidar per il mandat da president (mastral) e da suprastanza.

In candidat per il presidi

Per chattar persunas che candideschan per las elecziuns dals 20 d'avust è vegnida incaricada ina cumissiun. La tschertga è sa mussada sco fitg difficila, bleras persunas hajan refusà la dumonda da la cumissiun da candidar or da motivs professiunals u persunals.

Sco la cumissiun preparatorica per las elecziuns ha communitgà, datti en il mument in candidat per il presidi: Daniel Wasescha da Savognin. L'um da 49 onns lavura tar RTR en il sectur da las resursas umanas. El è maridà ed è bab da trais uffants.

La elecziun d’in nov president communal vegn necessaria, perquai ch’il president actual, Leo Thomann, na stat betg pli a disposiziun per ina ulteriura perioda d’uffizi. Thomann che ha 66 onns è dapi la fusiun da la vischnanca Surses l'onn 2016 president communal.

Trais candidats per dus posts en suprastanza

En la suprastanza duain vegnir elegids dus posts. Adrian Ballat candidescha puspè e Giancarlo Torriani sa retira da l'executiva sin la fin da l'onn. Sper Adrian Ballat candideschan Thomas Metzler e Gregor Vellacher per ils dus posts libers en la suprastanza. Las vischnanca da Surses ha mintga dus onns elecziuns parzialas.

Ulteriuras candidaturas en pussaivlas enfin ils 20 da fanadur. L'elecziun dal president communal ha lieu ils 20 d’avust 2023.

Introducziun da l'«elecziun taciturna»

Per l'elecziun da las instanzas communalas vegn da nov introducida l'elecziun «taciturna» u per tudestg «stille Wahl». Vul dir sch'i na dat betg dapli candidats e candidatas che posts, lura vegn questa persuna automaticamain elegida. Quai vala dentant mo per segunds scrutinis e tar elecziuns cumplementaras. Tar l'emprima elecziun ston ins vinavant ir a l'urna. Questa revisiun parziala da la lescha da votaziuns e d'elecziuns ch'è vegnida approvada da la radunanza communala, na vala dentant betg per ils posts da presidi e da suprastanza.

Sco la vischnanca scriva vulan ins cun questa elecziun «taciturna» spargnar custs e lavur administrativa ed il medem mument cumbatter il fatg che la glieud va adina pli pauc savens a votar ed eleger cun evitar scrutinis nunnecessaris per elecziuns betg dispitaivlas.

Fitg bun quint 2022

A chaschun da la radunanza communala ha la populaziun da Surses er approvà il quint annual 2022. Quel serra tar entradas da 40 milliuns cun in surpli da prest quatter milliuns francs.

Credit per sanar il provediment d'aua a Savognin

Ultra da quai ha la radunanza communala approvà in credit da 360'000 francs per sanar il provediment d'aua Pro digl Sot a Savognin. Uschia vegnian ademplidas las pretensiuns da qualitad dumandas da l'Uffizi chantunal per la segirtad da victualias e per la sanadad d'animals.