Visita sin la chamona dal Calanda

La chamona dal Calanda festivescha quest onn il giubileum da 100 onns. La chamona sa chatta sin 2073 meters sur mar da la vart dal sidost dal piz Calanda da Haldenstein. E nus essan oz sin visita.

Bleras vias mainan sin la chamona

La via classica per arrivar sin la chamona maina da Haldenstein direcziun ils culms u las aclas d’Arella e Funtanolja. Per quest viadi cun bun 1’500 meters differenza d’autezza vegn quintà cun bun quatter uras. La chamona dal Calanda pon ins dentant er cuntanscher davent da Vaz Sut, da Favugn u per exempel er da Tumein via il Pass dal Cunclas. La chamona ch’ha 34 plaz da durmir carmala dentant betg mo viandants, mabain er adina puspè mountainbikers.

Cun il moutainbike è er Andreas Wieland da viadi sin la chamona. El ha elegì la ruta classica davent da Haldenstein sper ils culms e mises d’Arella ora.

Lavina dal 1914

L’emprima chamona dal Calanda è vegnida bajegiada da la Secziun Rezia la stad dal 1891, quai dentant en in auter lieu che la chamona dad oz. Damai che gia l’emprima chamona era frequentada bain è ella vegnida engrondida a la fin dal 19avel tschientaner, uschia che 40 persunas avevan plaz da durmir. Il 1914 ha ina lavina destruì dal tuttafatg la chamona. Sco quai ch’i vegn raquintà haja la lavina da pulvra suflà davent la chamona sco ina stgatla da zulprins.

Trais onns pli tard, il 1917, è vegnì bajegià ina nova chamona, là nua ch’ella sa chatta anc oz. La chamona è fin oz anc vegnida renovada duas giadas, l’emprima gia il 1967 e la davosa giada il 2005. Avant dudesch onns è ella dentant propi vegnida renovada e modernisada cumplettamain.

Guardiachamona Maja Janggen

Per l’emprima giada, e quai gist l’onn da giubileum, vegn la chamona manada da Maja Janggen, quai cun il sustegn da ses um Johannes da Malans. La guardiachamona Maja Janggen è dapi 20 onns mamma e pura a Malans. Avant trais onns ha ella cumenzà sco gidantra en pliras chamonas. Questa stad ha cumenzà per ella ina nov’aventura, quai en la chamona dal Calanda sin passa 2000 meters sur mar cun vista en la Val da Rain grischuna.

