Cussegliaziun gratuita da professiun per persunas 40+ cuntinua

Regenza e Chantun renconuschan ch'il martgà da lavur pretenda bler da persunas, cunzunt persunas pli veglias. En ina communicaziun scriva la Regenza grischuna per exempel da novs models da lavur e la digitalisaziun. Il 2022 ha il Chantun perquai cumenzà in project da pilot. Per persunas ch'abiteschan en il Grischun èsi pussaivel da laschar analisar lur situaziun professiunala.

Uss annunzia la Regenza ch'il project cuntinuescha. Gratuitamain cusseglian experts dal chantun davart furmaziun, schanzas e sfidas. Ils custs da 1'200 francs per ina consultaziun surprenda la Confederaziun per 80%, il rest il Chantun. Las cussegliaziuns fa l'Uffizi per la furmaziun professiunala. 2022 han radund 130 persunas nizzegià la purschida.