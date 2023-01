Tgi che sa fatschenta cun mangiativas sto era s’occupar cun lur producziun e viceversa. E natiralmain er cun quellas e quels che consumeschan las mangiativas. La populaziun mundiala crescha ad in crescher. Ultimamain ha ella cuntanschì la marca d'otg milliardas carstgauns e sch’i va uschia vinavant, vegni a dar enfin il 2050 varga 10 milliardas carstgauns sin quest mund. Nutrir questa glieud vegn ad esser ina sfida per la carstgaunadad, sco l'agronom Urs Niggli di.

audio Nutriment ed Agricultura en il Grischun en 100 onns 03:46 min, ord Actualitad dals 02.01.2023. laschar ir. Durada: 3 minutas 46 Secundas.

La cultivaziun da las pastgiras resta vinavant

La pasculaziun e la tratga da muvel en las Alps e Prealps vegnan er en il futur, pia en 100 onns, ad esser fitg impurtanta per il Grischun. Er sch’ins veglia cultivar legums en la muntogna, stoppia il carstgaun duvrar il pastg, uschiglio na tanschia il nutriment betg per tuttas e tuts. Chaschiel e charn vegnan a restar impurtantas mangiativas.

Nus vegnin er en il futur a «nobilisar» pastg tar proteins e proteins tar energia.

Il clima sa midia, tge che munta in privel da sitgira er en il Grischun. Pastgiras betg cultivadas vegnian uschia a setgentar. Quai sco ins enconuscha per exempel en l’Africa u er en Spagna.

Legenda: La pasculaziun vegn fitg probablamain er giugar ina rolla impurtanta en il Grischun en 100 onns Keystone

Agricultura pli fina e novas plantas da cultura

La producziun biologica resta vinavant in standard en il Grischun, di Urs Niggli. Bain pussaivel era en 100 onns. La cultivaziun industriala na saja atgnamain betg schletta. Mo ella stoppia prender resguard sin la biodiversitad. Urs Niggli vesa er in futur cun metodas pli avanzadas per manipular gens da plantas. En il mument saja CRISPR-Cas ina da quellas. Uschia pon ins midar la DNA da plantas. Tge che saja dispitaivel possia dentant esser ina soluziun per il futur. Quai vul dir che la scienza vegn a crear novas plantas resistentas a la setgira.

«Urban gardening» daventa dapli ch’ina tendenza

Sche spazis cun curtins èn oz in trend en las citads, daventan els en il futur ina necessitad. Las citads vegnian er a producir lur legums, manegia Urs Niggli.

A Cuira u a Landquart vegni forsa a dar chasas da vaider cun pliras auzadas. Quai per producir legums en la citad.

Quels curtins fissan d’integrar en la planisaziun da las citads, uschia Urs Niggli. L’agricultura duess en il futur esser ina part da la citad. Tge che midass la fatscha da Cuira e Landquart.

Legenda: Agricultura urbana e sias entschattas: container cun iert sut vaider. Keystone

Pli pauca charn, dapli proteins vegetals

In provediment puramain vegan na funcziuna betg, di Urs Niggli. El è dentant led ch’il moviment vegan sa fatschenta cun il tema da la grevezza per l’ambient en connex cun la producziun da charn. Surtut la producziun da charn portg e giaglina strapatschia l'ambient pervia da la soja. Tenor Urs Niggli stoppia la carstgaunadad magliar en il futur pli pauca charn. Ils davos onns sajan alternativas vegnidas preschentadas. Quellas giajan da burgers or da proteins d’arveglia tar algas enfin insects e verms. Tgi sa, quests uschenumnads «novel foods» vegnan forsa ad esser en 100 onns en la cuschina grischuna.

La producziun da mangiativas en 100 onns...

L'agronom Urs Niggli ha fatg indicaziuns che laschan supponer co la producziun da mangiativas ed il consum da quellas pudess vesair ora en 100 onns. Quai sche tut va bain: