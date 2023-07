Il mussavia tradiziunal grischun saja quasi nundestruibel, di il mainafatschenta da Sendas grischunas Stephan Kaufmann envers il schurnal regiunal da SRF. Perquai sajan era anc installads ina massa exemplars vegls en il Grischun.

Calculaziun da temp

Ozendi calculesch'ins il temp cun ina furmla matematica standardisada. Avant 30-40 onns hajan ins anc calculà auter il temp per in traject da viandar; ins haja tramess persunas per passar las sendas, quai saja stà uschia en l'entira Svizra. En il Grischun din ins ch'ils guids da muntogna hajan survegnì quest'incumbensa, surtut en las regiuns pli autas. E quels sajan natiralmain fits e da viadi pli spert.

Sch'ins haja alura integrà quai en las calculaziuns na sa Stephan Kaufmann betg. Sche l'istorgia dals guids da muntogna grischuns fits constat vairamain exact uschia u è ina legenda grischuna, na sa el betg. En l'archiv da Sendas grischunas na dettia naginas infurmaziuns en chaussa. Sch'ils mussavias grischuns hajan tendenzialmain indicaziuns da temp plitost sportivas n'hajan ins mai intercurì pli exact.

audio Temp da viandar: Ina excepziun grischuna 03:41 min, ord Actualitad dals 28.06.2023. Maletg: RTR laschar ir. Durada: 3 minutas 41 Secundas.

Resuns

Resuns pertutgant il temp inditgà sin ils mussavias da viandar dettia en omaduas direcziuns: Quels che reclomian ch'els sajan stads pli sperts ch'inditgà e quels ch'hajan gì pli ditg. Uschè u uschia, las indicaziuns sin las tavlas sajan adina simplamain in temp d'orientaziun. Pausas per baiver, mangiar u far fotografias na sajan per exempel betg calculadas e la furma individuala na saja betg resguardada, di Stephan Kaufmann. Tgi che sa preparia seriusamain sin ina tura dovria las indicaziuns sin las tavlas uschè u uschia simplamain sco agid d'orientaziun.

Jau pledesch per er ina giada emblidar in zic il temp, gist sch'ins viandescha.

E per tgi che veglia tuttina savair exact dettia entant applicaziuns per il telefonin che gidian tar la planisaziun d'ina tura e questas furneschian indicaziuns detg exactas.