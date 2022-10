La regenza conceda 6,5 milliuns francs per la prestaziun da Grischun Vacanzas ed agiunta in milliun per l’internaziunalisaziun.

La regenza grischuna renovescha l’incarica da prestaziun cun l’uniun Grischun Vacanzas per ils onns 2023 fin 2026. Da nov munta la contribuziun annuala a 6,5 milliuns francs, enfin uss pajava il chantun 6 milliuns per onn. Vitiers agiunta il chantun ina contribuziun dad in milliun francs per onn per realisar la internaziunalisaziun, munta attrair giasts da l'entir mund.

Augmentà vegn la contribuziun da basa per preschentar il Grischun sin il martgà da la Svizra franzosa e per installar in post da project per la persistenza. Internaziunalisaziun vul dir concret da far stentas per augmentar l’enconuschientscha dal Grischun sin martgads creschents sco ils Stadis dal Golf, ils Stadis Unids da l’America e l’Asia, scriva la regenza en ina communicaziun.

Or da l'archiv: