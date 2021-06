Grischun Vacanzas ha rinforzà sias mesiras da marketing per questa stad ed atun. Per l’emprima giada vegnia er activamain fatg reclama en la Svizra franzosa. Da nov part da la suprastanza da l'organisaziun fetschian Eliane Bernasocchi-Volken, Kurt Bobst ed Ernst Wyrsch.

Sco mintg’autra destinaziun da vacanzas, haja er il Grischun sentì las consequenzas da la pandemia l’onn passà. Grazia al record da giasts la stad e l’atun passà saja il Grischun anc vegnì davent cun in egl blau. Las pernottaziuns èn be idas enavos per 9% en cumparegliaziun cun l'onn 2019. Era per quest onn vegn quintà cun ina stad sumeglianta sco la stad 2020. Il CEO da Grischun vacanzas, Martin Vincenz manegia che la blera glieud vegnia era questa stad anc ina giada a restar en Svizra. Il sforz administrativ sajan in motiv daco che blers desistian dad ir en l'exteriur.

Per blers n'èsi betg fitg cumadaivel da far quest sforz supplementar per ir en vacanzas.

Attrair turists da la Svizra franzosa

L'onn 2021 vegn mess in focus spezial sin la Svizra franzosa. Grischun Vacanzas lantscha ina strategia da marketing en la Svizra franzosa per attrair novas turistas e turists ord la Svizra. L'onn passà sajan dapli giasts da la Svizra franzosa stads sin visita en il Grischun.

Trais novs chaus per la suprastanza

Da nov part da la suprastanza fan Eliane Bernasocchi-Volken da l'Arena Alva, Kurt Bobst da Turissem Engiadina San Murezzan ed Ernst Wyrsch il president da Hotelleriesuisse Grischun. Marcus Gschwend ed Andreas Züllig èn sa retratgs da lur uffizi.