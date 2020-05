Las mesiras per cumbatter la derasaziun dal coronavirus èn stadas rigurusas. Tge effect han il virus, la tema e las mesiras sin la sanadad corporala e psichica? Quai vuless in nov studi scuvrir per sviluppar mesiras per ina pandemia futura.

Effects da las mesiras per cumbatter il coronavirus pon esser temas, dentant era depressiuns e disturbis posttraumatics.

Il squitsch psichic en connex cun Covid-19 po era avair consequenzas corporalas sco problems cun la digestiuns u malsognas cardiovascularas sco per exempel infarcts dal cor.

Il pli grond studi en connex cun Covid-19

Il studi è vegni lantschà en l’Italia ed en ils Stadis Unids da l’America. Passa 40 pajais collavureschan. La finamira è da survegnir resultats da l’entir mund da passa 100’000 participants e participantas. Uschia pon ins congualar differents sistems da sanadad publica, differentas restricziuns cun differentas consequenzas.

Resultats svizzers e grischuns

La Svizra na survegn betg mo resultats per l’entira Svizra, mabain per mintga chantun. Il studi è vegnì translatà en 25 linguas, tranter auter era en rumantsch. La finamira è da vesair ils effects acuts da la pandemia e sias consequenzas, ma era ils effects a lunga vista.

La sanadad da la populaziun grischuna

Isolaziun, quitads e temas, la pandemia haja ina gronda influenza sin la sanadad psichica dals Grischuns e da las Grischunas, di Andres Schneeberger dals servetschs psichiatrics dal Grischun. Dapi Pasca hajan els pli e pli blers pazients e pazientas che tschertgian agid. Ils servetschs psichiatrics dal Grischun han reagì, sin la pandemia sezza e sin ils blers pazients. Uschia vegn lavurà dapli cun terapia via conferenza da video. E tar pazients da ristg vegn fatg la visita a chasa, uschia ch’il pazient na sto betg ir en la clinica nua ch’il ristg da s’infectar è pli grond.

Resultats dal studi vegnan spetgads vess

Cifras concretas quant ch’il dumber da persunas che tschertgan agid è creschì na datti betg. Quai è ina raschun pertge che Andres Schneeberger spetga vess sin ils resultats. Ina giada ch’ils resultats èn avant maun possian els prender las mesiras necessarias e sa preparar, en cas ch’i dat puspè ina giada ina pandemia sco quella dal coronavirus.