Tar la fiera d’atun Guarda cumenzan las davosas preparativas. Avant l’avertura datti anc blera lavur, cunzunt per ils expositurs. Enturn 110 expositurs sa presentan quai onn ed uschia è la Guarda ils davos dis sco in grond plazzal da construcziun.

La Guarda è l'exposiziun d'atun dal Grischun. 110 expositurs sa preschentan ed exponan lur purschida. Per che quai funcziunescha dovri blera preparaziun. Avant l’avertura lavuran ils organisaturs, gidanters e natiralmain ils expositurs anc ina giada cun tutta forza.

Il squitsch dal temp

Fadri Comps da Cuira è preschent a la Guarda cun sia fatschenta da producziun da videos. Natiralmain sto era la tecnica constar tar ses stan. El ha numnadamain installà in computer nua che la glieud sa mirar tiers co ils videos vegnan producids. El è l’emprima giada insumma sco expositur tar ina fiera. «I dat bler dapli lavur che quai ch’ins pensa. Surtut las picculezzas dovran bler temp». Numnadamain giascha quai tar el tar pitschnas chaussas sco per exempel cabels da prolungaziun et cetera.

Decorar e far commerzi

Auters prendan gia ordavant dapli temp. Uschia per exempel Astrid Thurner da Savognin. Ella preschenta là ils products ch’i dat en sia drogaria e metta paisa sin ina bella decoraziun. Sin ina maisa lunga ha ella tranter auter plazzà cremas, sirups e vinars – e quai cun in concept decorativ. Ils products èn partids si tenor colurs, sort e grondezza. Ses figl Patrick Thurner ch’è il maina fatschenta declera che la Guarda saja ina buna occasiun da vegnir pli enconuschent ordvart la regiun da Surses e ch’el veglia vegnir en contact cun differenta glieud per far affars.

