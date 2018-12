cuntegn

Grischun - Guido Baselgia – a l'ur dal mund

Guido Baselgia è in dals impurtants fotografs-artists en il Grischun. El è enconuschent per sias ovras misteriusas che mussan las cuntradas las pli extremas da noss planet, sco per exempel glatschers, guauds tropics u lais setgentads.