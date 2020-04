La regenza grischuna ha lantschà ina campagna encunter violenza a chasa. Cun il slogan «Hajas curaschi» duain persunas pertutgadas vegnir encuraschadas dad ir per agid e sustegn.

Raschun è che la situaziun actuala cun las mesiras cunter la derasaziun dal coronavirus po chaschunar conflicts e provocar violenza en relaziuns ed en famiglia. En il Grischun porschan differents posts agid, protecziun e cussegliaziun. Questas purschidas da cussegliaziun e da sustegn stattan a disposiziun er vinavant a persunas pertutgadas.

Agid per dunnas, umens, uffants e giuvenils

La polizia prenda encunter annunzias e procura immediatamain per protecziun e per agid en cas d'urgenza. L'agid a victimas sustegna dunnas, umens, uffants e giuvenils ch'èn pertutgads da violenza en dumondas persunalas e giuridicas. Per dunnas e per lur uffants, che n'èn betg pli segirs en l'agen dachasa, pon vegnir intermediads alloschis da protecziun. Persunas violentas e persunas che teman da daventar violentas pon sa drizzar al Post da cussegliaziun per persunas violentas.

Violenza a chasa ha bleras fatschas

La violenza a chasa ha bleras fassettas. Cumpigliadas vegnan tut las acziuns da violenza corporala, sexuala, psichica u economica che vegnan avant entaifer la famiglia u la chasada ubain tranter conjugals u partenarias. Ella sa mussa en spezial en relaziuns da partenadi, en situaziuns da separaziun.

