Avant passa otg onns ha Heidi von Ah tschertgà contact ed è perquai s'annunziada tar il club dals artgers a Cuira e là ha ella chattà sia gronda passiun. Ils davos onns ha ella lura cumenzà a sajettar cun armas preistoricas ch'ella fa schizunt sezza. Gia avant plirs onns ha ella gì il siemi da far in viadi tras l'Europa e visitar differents turniers preistorics – e quai tut sin il velo.

L'onn passà è lura stà il mument ideal per sa metter en viadi. Durant 9 mais è ella ida cun il velo tras la Spagna, la Frantscha e la Belgia. Ella ha fatg tras temps dirs, ma era muments da bellezza, ha durmì en tutta sort alloschis ed ha surtut emprendì ad enconuscher blera glieud. Suenter 18 turniers ed in 4avel rang è ella puspè sa messa en viadi vers Cuira. Quel viadi da pli che 11'000 kilometers haja midà ella ed i saja bain pussaivel ch'ella repetia insacura in tal viadi. Fin uss haja ella numnadamain mo visità la mesadad dals turniers.