La resposta che vegn sin la dumonda co i stat cun reservaziuns per la stagiun da stad, na tuna betg dapertut tuttina. Hotels che vivan da clientella internaziunala pateschan pli fitg che quels cun clientella indigena. Il boom da vacanzas da svizzers en Svizra procurà tar tscherts hotels schizunt per meglras cifras che l’onn passà. Tar auters èn las reservaziun da giasts indigens plitost in zic reducziun dal donn. La branscha vesa dentant tuttina potenzial d’emprender insatge ord il boom da giasts svizzers.